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Жильё в okres Klatovy, Чехия

1 объект найдено
Квартира в Rabi, Чехия
Квартира
Rabi, Чехия
Площадь 110 м²
Для любителей Шумавы и реки Отава предлагаем на продажу семейный дом в деревне Чепице, котор…
€116,610

Параметры недвижимости в okres Klatovy, Чехия

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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