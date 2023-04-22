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Дома в okres Jindrichuv Hradec, Чехия

3 объекта найдено
Дом в Chlum u Trebone, Чехия
Дом
Chlum u Trebone, Чехия
152 м²
€ 88,052
Дом в Majdalena, Чехия
Дом
Majdalena, Чехия
18 720 м²
€ 491,448
Дом в Buk, Чехия
Дом
Buk, Чехия
522 м²
€ 176,525

Параметры недвижимости в okres Jindrichuv Hradec, Чехия

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