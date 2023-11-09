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Жильё в okres Jicin, Чехия

1 объект найдено
Квартира 3 спальни с лифтом в Йичин, Чехия
Квартира 3 спальни с лифтом
Йичин, Чехия
Комнаты 4
Площадь 100 м²
Мы предлагаем на продажу квартиру 3+kk, площадью 100 м², в новом жилом доме, в центре Либере…
€202,293

Параметры недвижимости в okres Jicin, Чехия

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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