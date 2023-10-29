Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Чехия
  4. okres Jablonec nad Nisou
  5. Квартиры

Квартиры в okres Jablonec nad Nisou, Чехия

Квартира В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 4 спальни в Прага, Чехия
Квартира 4 спальни
Прага, Чехия
Комнаты 5
Площадь 61 м²
Продается квартира, планировкой 4+кк, общей площадью 61м2. Квартира находится на 5 из 7 этаж…
€230,944
Квартира 1 спальня в Прага, Чехия
Квартира 1 спальня
Прага, Чехия
Комнаты 2
Площадь 36 м²
солнечная и очень просторная квартира 1+кк36м2 на 2 этаже кирпичного дома до центра 12 минут…
€179,954
Квартира 1 спальня в Прага, Чехия
Квартира 1 спальня
Прага, Чехия
Комнаты 2
Площадь 34 м²
We offer for sale a sunny apartment in personal ownership 1+kk with an area of 34.5 m2 with …
€232,402
Квартира 2 спальни в Прага, Чехия
Квартира 2 спальни
Прага, Чехия
Комнаты 3
Площадь 45 м²
Продается квартира планировкой 2+кк, Общей площадью 45м2. Квартира расположена на 8м этаже и…
€207,443
Квартира 2 спальни в Raspenava, Чехия
Квартира 2 спальни
Raspenava, Чехия
Комнаты 3
Площадь 38 м²
We offer you a bright, renovated apartment of 38 m2 in the village of Raspenava. The apartme…
€60,151
Квартира 2 спальни с лифтом, с подвалом в Усти-над-Лабем, Чехия
Квартира 2 спальни с лифтом, с подвалом
Усти-над-Лабем, Чехия
Комнаты 2
Площадь 54 м²
Предлагаем на продажу квартиру планировкой 2+1 с балконом, в центре г. Усти-над-лабем. В дом…
€83,877
Квартира 2 спальни в Прага, Чехия
Квартира 2 спальни
Прага, Чехия
Комнаты 3
Площадь 106 м²
Предлагаем на продажу квартиру 2+кк с большой террасой (30,43 м2), проходящей вдоль всей ква…
€466,742
Квартира 1 спальня в Кладно, Чехия
Квартира 1 спальня
Кладно, Чехия
Комнаты 1
Площадь 32 м²
тихая, уютная, меблированная квартира 1+1, 32 м2 включая подвал (29,2 м2 + подвал 2,8 м2) + …
€107,413
Квартира 2 спальни с двором в Кладно, Чехия
Квартира 2 спальни с двором
Кладно, Чехия
Комнаты 3
Площадь 59 м²
квартира 2+кк 59м2 на 2 этаже кирпичного дома Пластиковые окна с жалюзи. жилой дом после рек…
€182,730
Квартира 2 спальни в Прага, Чехия
Квартира 2 спальни
Прага, Чехия
Комнаты 3
Площадь 45 м²
Двухкомнатная квартира 2+kk 45 m² недалеко от центра (Прага 2 — Вышеград) Квартира полностью…
€342,584
Квартира 1 спальня в Прага, Чехия
Квартира 1 спальня
Прага, Чехия
Комнаты 2
Площадь 34 м²
1+kk 34m2 apartment unit available after complete reconstruction. The apartment unit is loca…
€123,036
Квартира 2 спальни в Прага, Чехия
Квартира 2 спальни
Прага, Чехия
Комнаты 3
Площадь 35 м²
Светлая и практичная квартира 2+кк расположена на верхнем первом этаже многоквартирного дома…
€203,108

Параметры недвижимости в okres Jablonec nad Nisou, Чехия

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти