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Квартиры в okres Havlickuv Brod, Чехия

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1 объект найдено
Квартира в Habry, Чехия
Квартира
Habry, Чехия
1 016 м²
€ 417,768
Здание можно использовать под склад или под легкое производство с офисными и производственны…

Параметры недвижимости в okres Havlickuv Brod, Чехия

с бассейном
недорогая
элитная
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