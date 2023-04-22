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Квартиры в okres Breclav, Чехия

Hustopece
5
Микулов
1
Квартира В архив
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6 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Hustopece, Чехия
Квартира 2 спальни
Hustopece, Чехия
3 Количество комнат 50 м²
€ 191,100
2+кк площадью 44 м2 и сверхстандартным просторным балконом 6,16 м2 в Густопече недалеко от Б…
Квартира 3 спальни в Hustopece, Чехия
Квартира 3 спальни
Hustopece, Чехия
4 Количество комнат 76 м²
€ 221,910
квартира 3+кк (Площадь 68,76 м2, балкон 7,52 м2, подвал 2 м2) расположена на 2 этаже кирпичн…
Квартира 3 спальни в Hustopece, Чехия
Квартира 3 спальни
Hustopece, Чехия
4 Количество комнат 55 м²
€ 193,440
3+кк в новостройке 2020 года. Квартира расположена на 4 этаже без лифта. Весь жилой комплекс…
Квартира 3 спальни в Hustopece, Чехия
Квартира 3 спальни
Hustopece, Чехия
3 Количество комнат 108 м²
€ 253,461
Предложение просторной квартиры с большой террасой и подвалом в Густопечах недалеко от Брно.…
Квартира 2 спальни в Hustopece, Чехия
Квартира 2 спальни
Hustopece, Чехия
2 Количество комнат 60 м²
€ 156,000
2+1 после полной реконструкции Квартира продается с оборудованной кухней и гардеробной. Балк…
Квартира 3 спальни в Микулов, Чехия
Квартира 3 спальни
Микулов, Чехия
3 Количество комнат 75 м²
€ 210,405
квартира 3+1 75м2 на 3 этаже новостройки 2007 года. есть подвальное помещение отличный вид и…

Параметры недвижимости в okres Breclav, Чехия

с бассейном
недорогая
элитная
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