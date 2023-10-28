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Жильё в okres Blansko, Чехия

1 объект найдено
Квартира с ванной в Lipuvka, Чехия
Квартира с ванной
Lipuvka, Чехия
Площадь 250 м²
двухэтажный семейный дом 250м2 с выходом на собственную землю 2300м2 в деревне Липовка, Блан…
€360,321

Параметры недвижимости в okres Blansko, Чехия

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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