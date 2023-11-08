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Жильё в Одолена-Вода, Чехия

1 объект найдено
Квартира в Одолена-Вода, Чехия
Квартира
Одолена-Вода, Чехия
Площадь 116 м²
Продажа 3+кк + гардеробная, на участке 442м2 Дом отапливается электрическим котлом + камин. …
€362,700
Realting.com
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