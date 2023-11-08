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Жильё в Нова-Роле, Чехия

1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Нова-Роле, Чехия
Квартира 3 спальни
Нова-Роле, Чехия
Комнаты 3
Площадь 60 м²
Предлагаем к продаже квартиру 3+1+ застекленная лоджия после реконструкции на 4 этаже ренови…
€81,861
Realting.com
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