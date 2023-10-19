ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Дом
Замок
Бунгало
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Чехия
Северо-Восток
Бунгало
Бунгало в Северо-Восток, Чехия
Бунгало
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 спальни
Прага, Чехия
4
100 м²
The originally designed and spacious one-hundred-meter apartment with 3+kk is located in a p…
€541,051
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с лифтом
Прага, Чехия
3
39 м²
Продается квартира,планировкой 2+kk, общей площадью 39m2, расположенная на 4 этаже панельно…
€167,177
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Прага, Чехия
2
22 м²
We offer a 1+kk apartment with a panoramic view of Troy, size 22 m2. An ideal starter apartm…
€138,791
Рекомендовать
Квартира
Jesenice, Чехия
149 м²
Продается современный семейный дом с планировкой 4+кк с садом в среднечешском городе Есенице…
€625,934
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с лифтом
Прага, Чехия
2
36 м²
Мы предлагаем на продажу полностью меблированную квартиру планировкой 1 + kk, общей площадью…
€269,075
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
okres Karlovy Vary, Чехия
1
46 м²
Квартира 1+1 46 m² в самом центре Карловых Варах. Без ремонта. Кирпичный дом, 1ый этаж
€428,136
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Прага, Чехия
2
63 м²
Предлагаем на продажу просторную квартиру 2 + 1 в новом доме в проекте Liberty Building, кот…
€381,755
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Прага, Чехия
4
69 м²
квартира 3+кк на 2 этаже панельного дома квартира после реконструкции В квартире полностью о…
€270,369
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
okres Brno-mesto, Чехия
2
56 м²
квартира 2+1 56м2 на 3 этаже кирпичного дома, с балконом. + повальное помещение В квартире с…
€235,710
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с подвалом
okres Liberec, Чехия
2
67 м²
Для любителей жить в историческом месте с комфортом, предлагаем к приобретению оригинальную …
€195,327
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с подвалом
okres Brno-mesto, Чехия
5
96 м²
квартира 4+кк 96м2 на 4 этаже Вы можете без проблем припарковаться у дома даже вечером. Вся …
€406,729
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с охраной
Прага, Чехия
3
80 м²
квартира 2+кк 80м2 на 3 этаже панельного дома из которых 65,91 м2 — жилая площадь квартиры и…
€393,752
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Северо-Восток, Чехия
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL