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Realting.com
Чехия
Северо-Восток
Квартиры
Квартиры в Северо-Восток, Чехия
okres Liberec
12
Либерец
12
okres Usti nad Orlici
3
okres Semily
2
okres Svitavy
2
Турнов
2
okres Jicin
1
Йичин
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20 объектов найдено
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Квартира 2 спальни
okres Liberec, Чехия
3 Количество комнат
36 м²
€ 126,750
Предлагаем на продажу квартиру 2 + кк площадью 36 м2, которая только что прошла дорогостоящу…
Квартира 1 спальня
okres Liberec, Чехия
2 Количество комнат
28 м²
€ 131,079
Продажа полностью оборудованной квартиры 1 + кк 28 м2 после реконструкции на 3 этаже панельн…
Квартира 3 спальни
okres Liberec, Чехия
3 Количество комнат
74 м²
€ 167,115
Предлагаем на продажу солнечную квартиру 3+1 74м2 с прекрасным видом на окрестности. Квартир…
Квартира 3 спальни
okres Liberec, Чехия
3 Количество комнат
76 м²
€ 197,925
квартира 3 + 1 и площадью 81,1 м2 на 2 этаже панельного дома, с собственным гаражом. Дом пос…
Квартира 3 спальни
okres Liberec, Чехия
3 Количество комнат
72 м²
€ 172,341
квартира 3+1 72м2 на 5 этаже с лоджией и видом на зелень Дом был недавно отремонтирован Собс…
Квартира 2 спальни
okres Liberec, Чехия
3 Количество комнат
60 м²
€ 151,125
Предлагаем полностью отремонтированную квартиру 2 + кк 60м2 на 3 этаже, в центре города Либе…
Квартира 2 спальни
okres Liberec, Чехия
2 Количество комнат
46 м²
€ 135,876
квартира 2 + 1 46м2 с лоджией площадью на улице Войтешска.Квартира свеже отремонтирована в п…
Квартира 2 спальни
okres Liberec, Чехия
3 Количество комнат
38 м²
€ 112,281
квартира 2+кк 38м2 в панельном доме на 3 этаже. с балконом, Либерец — Броумовска. Квар…
Квартира 2 спальни
okres Liberec, Чехия
3 Количество комнат
54 м²
€ 117,507
квартира 2+кк 54м2 на 2 этаже панельного дома Дом и квартира после полной реконструкции окол…
Квартира
Dolni Ujezd, Чехия
65 м²
€ 192,699
Дом 65м2 (3+1) с участком 1255м2 (гостиная с кухней, ванная комната, спальня, детская комнат…
Квартира
Lhotka, Чехия
150 м²
€ 143,598
Дом 150м2 4+1 (кирпичный) с участком 566м2 + гараж 19м2 +терраса 36м2 Отопление: газовый кот…
Квартира
Литомишль, Чехия
350 м²
€ 365,040
Исторический дом в центре Литомишля у реки Лоучна. В доме: цокольный этаж, один этаж и черда…
Квартира
Hrusova, Чехия
124 м²
€ 299,754
Мы продаем современный, недавно построенный семейный дом 5 + кк в тихой части деревни Грушов…
Квартира
Rybnik, Чехия
208 м²
€ 229,788
Продажа отдельного двухэтажного дома в Рыбнике возле Чески Тршебова 1 / В просторном саду пл…
Квартира 2 спальни
okres Liberec, Чехия
3 Количество комнат
64 м²
€ 202,605
предлагаем на продажу очень хорошую квартиру 2 + кк (первоначально 3 + кк) с балконом в само…
Квартира 2 спальни
okres Liberec, Чехия
3 Количество комнат
64 м²
€ 161,850
Мы предлагаем квартиру 2 + кк с гардеробной, расположенную на третьем этаже кирпичного истор…
Квартира 2 спальни
okres Liberec, Чехия
2 Количество комнат
67 м²
€ 194,298
Для любителей жить в историческом месте с комфортом, предлагаем к приобретению оригинальную …
Квартира 3 спальни
Йичин, Чехия
4 Количество комнат
100 м²
€ 202,293
Мы предлагаем на продажу квартиру 3+kk, площадью 100 м², в новом жилом доме, в центре Либере…
Квартира 3 спальни
Турнов, Чехия
3 Количество комнат
62 м²
€ 122,460
Предлагаем на продажу недвижимость в центре города Турнов. Квартира 3+1 62 m², 7ой этаж пане…
Квартира 2 спальни
Турнов, Чехия
3 Количество комнат
42 м²
€ 105,456
Продается квартира в центре города Турнов. 2+kk 42 m². Кирпичный дом, квартира после ремонта
Параметры недвижимости в Северо-Восток, Чехия
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