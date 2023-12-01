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Дома в Нейдек, Чехия

1 объект найдено
Дом в Нейдек, Чехия
Дом
Нейдек, Чехия
Площадь 170 м²
Предлагаем на продажу трехэтажный дом в 10ти км от Карловых Вар в городе Высока Штола Дом 17…
€182,013
в месяц
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