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Купить недвижимость в Нейдек, Чехия

1 объект найдено
Квартирав Нейдек, Чехия
Квартира
Нейдек, Чехия
235 м²
€ 164,775
We offer for sale a brick family house with a layout of 7 + 2 in a quiet part of Sucha near …
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