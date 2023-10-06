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Жильё с видом на горы в Чехии

Карловы Вары
150
Юго-Восток
104
okres Brno-mesto
81
Брно
77
okres Kladno
51
okres Most
48
Усти-над-Лабем
45
Усти-над-Лабем
37
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2 объекта найдено
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с гаражом в Zdice, Чехия
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с гаражом
Zdice, Чехия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Предлагаем на продажу двухэтажный современный семейный дом с подвалом, бассейном 4+1, внутре…
€840,000
Квартира 1 спальня с мебелью, в центре города, с видом на горы в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 1 спальня с мебелью, в центре города, с видом на горы
okres Karlovy Vary, Чехия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 3/5
Предлагаю двухуровневую квартиру 2+1 в кирпичном доме в центре Карловых Вар, на улице Колма.…
€160,000

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