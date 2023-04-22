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Чехия
Северо-Запад
Карловарский край
Cheb District
Марианске-Лазне
Квартиры
Квартиры в Марианске-Лазне, Чехия
Квартира
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8 объектов найдено
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Квартира 2 спальни
Марианске-Лазне, Чехия
2 Количество комнат
45 м²
€ 112,808
Продажа квартиры 2+1 на Главной улице в центре Марианских Лазней общей площадью 45 м2, распо…
Квартира 3 спальни
Марианске-Лазне, Чехия
4 Количество комнат
67 м²
€ 123,240
3+кк 67m2 с балконом на юго-запад и подвалом на улице Жижкова — Марианские Лазни. Возм…
Квартира 2 спальни
Марианске-Лазне, Чехия
3 Количество комнат
41 м²
€ 126,750
Продажа 2+кк квартиры в курортном центре Марианских Лазней на ул. Младеёвского, расположенно…
Квартира 3 спальни
Марианске-Лазне, Чехия
4 Количество комнат
65 м²
€ 167,037
Продажа квартиры 65 м2, которая находится в востребованной части города Марианские Лазни, ул…
Квартира 3 комнаты
Марианске-Лазне, Чехия
3 Количество комнат
87 м²
2 Этаж
€ 257,247
Полную информацию, включая видео, можно найти на сайте www.monplaisir.cz. Мы хотели подготов…
Квартира 2 комнаты
Марианске-Лазне, Чехия
2 Количество комнат
70 м²
4 Этаж
€ 227,503
Полную информацию, включая видео, можно найти на сайте www.monplaisir.cz. Мы хотели подготов…
Квартира
Марианске-Лазне, Чехия
500 м²
€ 851,760
Отель 3* 500 m² в центре города Марианске Лазне 27 кроватей. 11 двухспальных номеров, 1 одно…
Квартира 1 спальня
Марианске-Лазне, Чехия
1 Количество комнат
39 м²
€ 55,263
Продается квартира общей площадью 39м2, планировкой 1+1, по адресу Hlavní třída, Mariánské L…
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