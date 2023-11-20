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Жильё в Литомишль, Чехия

1 объект найдено
Квартира с двором в Литомишль, Чехия
Квартира с двором
Литомишль, Чехия
Площадь 350 м²
Исторический дом в центре Литомишля у реки Лоучна. В доме: цокольный этаж, один этаж и черда…
€365,040
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