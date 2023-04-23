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Квартира 1 спальня
Kurim, Чехия
2 Количество комнат
28 м²
€ 83,655
Квартира Адрес:Wolkerova, Kuřim Планировка: 1+кк Общая площадь: 28м2 Этаж:3 Лоджия: есть Склеп:есть
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