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Жильё в Краловеградецкий край, Чехия

2 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Трутнов, Чехия
Квартира 1 спальня
Трутнов, Чехия
Комнаты 2
Площадь 25 м²
We offer you a 1+kk apartment available for purchase in Trutnov na Kryblica. It is a private…
€68,250
в месяц
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Квартира 3 спальни с лифтом в Йичин, Чехия
Квартира 3 спальни с лифтом
Йичин, Чехия
Комнаты 4
Площадь 100 м²
Мы предлагаем на продажу квартиру 3+kk, площадью 100 м², в новом жилом доме, в центре Либере…
€202,293
в месяц
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Параметры недвижимости в Краловеградецкий край, Чехия

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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