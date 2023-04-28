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Купить квартиру в Колине, Чехия

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Колин, Чехия
Квартира 2 спальни
Колин, Чехия
3 Количество комнат 47 м²
€ 114,075
квартира 2+кк 47м2 , 4 этаж В панельном доме сделан капитальный ремонт, новая крыша, утеплен…
Квартира 2 спальни в Колин, Чехия
Квартира 2 спальни
Колин, Чехия
3 Количество комнат 46 м²
€ 101,166
Квартира 2+kk 46 m² в городе Колин с лоджией. Квартира расположена недалеко от центра. 1ый этаж дома
Realting.com
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