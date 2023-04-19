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Купить недвижимость в Klasterec nad Ohri, Чехия

1 объект найдено
Квартирав Klasterec nad Ohri, Чехия
Квартира
Klasterec nad Ohri, Чехия
237 м²
€ 134,121
House for sale with a layout of 5 + 1 and an area of ​​227 m2, located in the village of Boč…
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