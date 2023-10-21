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Дома в Карловы Вары, Чехия

1 объект найдено
Дом в okres Karlovy Vary, Чехия
Дом
okres Karlovy Vary, Чехия
Площадь 158 м²
Предлагаем на продажу двухэтажный дома типа «таунхаус» общей площадью 158 м2, расположенного…
€319,410

Параметры недвижимости в Карловы Вары, Чехия

с видом на горы
недорогая
элитная
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