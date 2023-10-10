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Квартиры с видом на горы в Карловарский край, Чехия

okres Karlovy Vary
157
Карловы Вары
151
Cheb District
17
Марианске-Лазне
15
Sokolov District
3
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1 объект найдено
Квартира 1 спальня с мебелью, в центре города, с видом на горы в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 1 спальня с мебелью, в центре города, с видом на горы
okres Karlovy Vary, Чехия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 3/5
Предлагаю двухуровневую квартиру 2+1 в кирпичном доме в центре Карловых Вар, на улице Колма.…
€160,000

Типы недвижимости в Карловарский край

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Карловарский край, Чехия

с бассейном
недорогая
элитная
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