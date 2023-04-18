Купить недвижимость в Карловарский край, Чехия

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7 объектов найдено
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Квартира 2 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
2 Количество комнат
76 м²
€ 218,010
Предлагаем на продажу квартиру 2+1 в курортном центре Карловых Вар, на улице Zahradní —…
Квартира 3 комнаты
Марианске-Лазне, Чехия
3 Количество комнат
87 м²
2 Этаж
€ 261,016
Полную информацию, включая видео, можно найти на сайте www.monplaisir.cz. Мы хотели подготов…
Квартира 2 комнаты
Марианске-Лазне, Чехия
2 Количество комнат
70 м²
4 Этаж
€ 230,837
Полную информацию, включая видео, можно найти на сайте www.monplaisir.cz. Мы хотели подготов…
Квартира 2 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
3 Количество комнат
40 м²
€ 175,422
Предлагаем великолепную квартиру после реконструкции на цокольном этаже красивой историческо…
Квартира
okres Karlovy Vary, Чехия
157 м²
€ 400,530
Дом 157 m², участок 440 m² на улице Словенска Карловы Вары В ареале круглосуточный ресепшн и…
Квартира 3 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
3 Количество комнат
73 м²
€ 183,417
Квартира 3+1 в самом центре Карловых Вар. 73м2 После ремонта 3ий этаж кирпичного дома
Квартира
Нейдек, Чехия
235 м²
€ 164,775
We offer for sale a brick family house with a layout of 7 + 2 in a quiet part of Sucha near …
Параметры недвижимости в Карловарский край, Чехия
с бассейном
недорогая
элитное
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