ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Дом
Замок
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Чехия
Husinec
Квартиры
Квартиры в Husinec, Чехия
Квартира
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни с подвалом
Прага, Чехия
3
58 м²
Предлагаем на продажу квартиру в одном из самых популярных мест Праги 8 — Карлин. Квартира 2…
€395,999
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с подвалом
okres Karlovy Vary, Чехия
4
66 м²
Продажа квартиры 3+kk 66 m² в городе Карловы Вары. Квартиры находится на первом этаже реконс…
€96,546
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Нимбурк, Чехия
2
26 м²
1+кк квартира общей площадью 26,97 м2, которая находится на 1 этаже кирпичного дома, по адре…
€96,554
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с лифтом, с подвалом
Прага, Чехия
2
24 м²
квартира с ремонтом 1 + кк, площадью 24,2 м2, на 6 этаже 13-ти этажного дома с лифтом + подв…
€151,995
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Мост, Чехия
2
58 м²
квартира 2+1 58м2 на 4 этаже кирпичного дома За последние годы в квартире была проведена пол…
€61,001
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
2
58 м²
Квартира 2+1, 58,26 м2, на 1 этаже кирпичного дома, до реконструкции, отопление и подогрев в…
€124,676
1
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с подвалом
Прага, Чехия
3
62 м²
Квартира 2+kk 62 m² в районе Праги 5 — Стодулки Находится на 3 этаже в комплексе новостроек …
€274,466
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Усти-над-Лабем, Чехия
2
57 м²
Предлагаем квартиру на 4м этаже, четырёхэтажного, кирпичного дома. Квартира 2+1 площадью 57 …
€88,960
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
3
37 м²
Nice apartment after reconstruction in a nice and quiet location. This is a brief descriptio…
€112,075
Рекомендовать
Квартира с подвалом
Drisy, Чехия
97 м²
Дом кирпичный 97м2 , частично подвал. Планировка дома 3 + кк. Часть собственности представля…
€170,178
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
okres Brno-mesto, Чехия
2
28 м²
предлагаем на продажу 1+кк квартиру на улице Божетехова просторный балкон (5 м2) есть кладовка 2м2
€128,895
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Прага, Чехия
3
50 м²
Квартира 2+кк 50м2 в кирпичном доме , на 4 этаже имеется балкон и гардероб квартира полность…
€277,555
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL