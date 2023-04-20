Чехия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Чехии
Новые дома в Чехии
Все новостройки в Чехии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Чехии
Жилая
Квартира в Чехии
Дом в Чехии
Земельные участки в Чехии
Элитная недвижимость в Чехии
Найти агента в Чехии
Агентства недвижимости в Чехии
Агенты в Чехии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Чехии
Отель
Доходный дом
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Чехии
Найти агента в Чехии
Агентства недвижимости в Чехии
Агенты в Чехии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Чехии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Дом
Замок
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Чехия
Юго-Запад
Южночешский край
okres Prachatice
Husinec
Купить недвижимость в Husinec, Чехия
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни
Прага, Чехия
3 Количество комнат
70 м²
€ 408,455
Квартира 2 спальни
Мост, Чехия
3 Количество комнат
40 м²
€ 53,348
квартира 2+кк с лоджией 40м2 на 6 этаже панельного дома тихий, зеленый район парковка перед домом
Квартира 2 спальни
okres Brno-mesto, Чехия
3 Количество комнат
41 м²
€ 184,772
Квартира после полной реконструкции и планировки 2+кк, имеет полезную площадь 41 м2 и распол…
Квартира 2 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
2 Количество комнат
61 м²
€ 112,313
солнечная квартира в частной собственности 2+1, площадью 61,2 м2. Квартира расположена на цо…
Квартира 3 спальни
okres Plzen-mesto, Чехия
3 Количество комнат
76 м²
€ 193,109
квартира 3+1 76м2 на 2 этаже панельного дома — Дом прошел полную реконструкцию. —…
Квартира 3 спальни
Velebudice, Чехия
3 Количество комнат
68 м²
€ 55,150
We offer for sale a 3+1 apartment with a loggia in the city of Most. Apartment unit with an …
Квартира 2 спальни
Теплице, Чехия
2 Количество комнат
87 м²
€ 142,262
квартира 2+1 87м2 на 2 этаже кирпичного дома в центре города свежий ремонт
Квартира 2 спальни
Пршибрам, Чехия
2 Количество комнат
98 м²
€ 177,124
Продажа квартиры 2+1 98 м2, на 11 этаже в Пршибраме, улица Бродска. Недвижимость после успеш…
Квартира 1 спальня
Прага, Чехия
2 Количество комнат
25 м²
€ 161,178
Предлагаю на продажу квартиру 1+кк размером 25 м2. Квартира расположена на 2 этаже в тихом у…
Квартира
Прага, Чехия
149 м²
€ 520,702
семейный дом с планировкой 4 + 2 с гаражом, балконом и садом расположен в жилом районе семей…
Квартира 1 спальня
Прага, Чехия
2 Количество комнат
35 м²
€ 221,796
Продается квартира, планировкой 1+1, общей площадью 35,4 м2, расположенная на 5м этаже кирпи…
Квартира 1 спальня
Прага, Чехия
2 Количество комнат
24 м²
€ 130,928
1+kk apartment in Vavřenova Street in Braník, Prague 4. When we take one of the two elevator…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты