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Дома с видом на горы в Чехии

Юго-Запад
13
Центральная Чехия
10
okres Prachatice
4
okres Praha-vychod
4
okres cesky Krumlov
3
1 объект найдено
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с гаражом в Zdice, Чехия
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с гаражом
Zdice, Чехия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Предлагаем на продажу двухэтажный современный семейный дом с подвалом, бассейном 4+1, внутре…
€840,000

Параметры недвижимости в Чехии

недорогая
элитная
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