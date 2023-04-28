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Квартиры в Horovice, Чехия

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Horovice, Чехия
Квартира 2 спальни
Horovice, Чехия
2 Количество комнат 40 м²
€ 135,759
квартира 2+1 40м2 на 2 этаже панельного дома после реконструкции рядом есть все необходимое
Квартира 2 спальни в Horovice, Чехия
Квартира 2 спальни
Horovice, Чехия
3 Количество комнат 45 м²
€ 99,216
Квартира 2+кк 45м2 на 2 этаже кирпичного дома Одновременно с квартирой продается гараж, кото…
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