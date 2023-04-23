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Жильё в Dolni Kralovice, Чехия

1 объект найдено
Квартира в okres Benesov, Чехия
Квартира
okres Benesov, Чехия
85 м²
€ 111,033
Первый этаж дома после полной реконструкции в 2019 году, включая новую проводку и канализаци…

Параметры недвижимости в Dolni Kralovice, Чехия

с бассейном
недорогая
элитная
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