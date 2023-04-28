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Квартиры в Хеб, Чехия

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2 объекта найдено
Квартира в Хеб, Чехия
Квартира
Хеб, Чехия
885 м²
€ 588,120
Здание расположено в Хебе, на улице Граза, и первоначально использовалось как магазин служеб…
Квартира в Хеб, Чехия
Квартира
Хеб, Чехия
1 126 м²
€ 516,984
Склад общей площадью 1126 м2 в отличном стратегическом месте недалеко от промышленной зоны Х…
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