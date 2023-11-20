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Квартиры в Ческа-Тршебова, Чехия

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1 объект найдено
Квартира с террасой в Ческа-Тршебова, Чехия
Квартира с террасой
Ческа-Тршебова, Чехия
Площадь 150 м²
Дом 150м2 4+1 (кирпичный) с участком 566м2 + гараж 19м2 +терраса 36м2 Отопление: газовый кот…
€143,598
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