Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Чехия
  3. Центральная Чехия

Жильё с бассейном в Центральная Чехия, Чехия

Neratovice
5
Пршибрам
5
okres Rakovnik
3
Бероун
3
Влашим
3
Млада-Болеслав
3
Breznice
2
Horovice
2
Показать больше
1 объект найдено
Квартира в Mukarov, Чехия
Квартира
Mukarov, Чехия
1 222 м²
€ 1,602,120
Продается стильный пансион, ориентированный на спорт и отдых, с участком 3588 м2, Прага Вост…

Параметры недвижимости в Центральная Чехия, Чехия

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти