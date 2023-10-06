ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Дом
Замок
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Чехия
Замки
Замки с видом на горы в Чехии
Замок
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 спальня
Кладно, Чехия
1
28 м²
квартира 1+1 28м2 на 3 этаже кирпичного дома Дом утепленный, окна пластиковые, квартира посл…
€114,170
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с лифтом
Прага, Чехия
3
53 м²
квартира 2+кк 53м2 на 4 этаже кирпичного дома с лифтом квартира после частичной реконструкци…
€236,789
1
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Прага, Чехия
3
58 м²
Продажа квартиры 2+kk площадью 59 м² (из которых 5,35 м² застекленная лоджия, и 2,69 м² балк…
€231,208
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Brve, Чехия
3
54 м²
Nice, furnished apartment 2+kk, 54 m2 in shared ownership with a covered terrace, garage spa…
€292,216
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Прага, Чехия
2
30 м²
Квартира 1+kk 30 m² на улице Петроградска Район Прага 2/Прага 10 В объекте продается 22 похо…
€201,910
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с лифтом
Прага, Чехия
2
40 м²
Продается квартира, площадью 39,7 м². Дом находится в 3 минутах ходьбы от станции метро Vítě…
€231,712
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Прага, Чехия
2
36 м²
The recently completed one-room apartment with a loggia is located on the 4th floor of a low…
€224,632
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с подвалом
Прага, Чехия
3
53 м²
Квартира 2+кк, 53 м2 на втором этаже кирпичного дома, с балконом и подвальным помещением и п…
€231,712
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Прага, Чехия
2
37 м²
Квартира 1+kk 37 m² в районе Праги 10 — Забеглице 3ий этаж новостройки (2010 год) До центра …
€162,923
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Belsky Les, Чехия
2
43 м²
2+1 в личной собственности, которая находится в популярном районе Остравы Дубина. Квартира н…
€66,803
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Velebudice, Чехия
3
55 м²
Предлагаем на продажу полностью отремонтированную квартиру в личной собственности. Планировк…
€60,162
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Прага, Чехия
2
96 м²
Квартира 2+1 96 m² Прага 1 3 комнаты плюс кухня 2ой этаж кирпичного дома Квартира без ремонта
€654,444
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Чехии
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL