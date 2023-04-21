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Дома в Карловы Вары, Чехия

1 объект найдено
Дом в okres Karlovy Vary, Чехия
Дом
okres Karlovy Vary, Чехия
158 м²
€ 319,410
Предлагаем на продажу двухэтажный дома типа «таунхаус» общей площадью 158 м2, расположенного…

Параметры недвижимости в Карловы Вары, Чехия

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