Чехия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Чехии
Новые дома в Чехии
Все новостройки в Чехии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Чехии
Жилая
Квартира в Чехии
Дом в Чехии
Земельные участки в Чехии
Элитная недвижимость в Чехии
Найти агента в Чехии
Агентства недвижимости в Чехии
Агенты в Чехии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Чехии
Отель
Доходный дом
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Чехии
Найти агента в Чехии
Агентства недвижимости в Чехии
Агенты в Чехии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Чехии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Дом
Замок
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Чехия
Северо-Запад
Карловарский край
okres Karlovy Vary
Квартиры
Квартиры в Карловы Вары, Чехия
Квартира
Очистить
98 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Квартира 3 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
4 Количество комнат
88 м²
€ 185,250
Предлагаем на продажу роскошную квартиру 3+кк площадью 88 м2, которая находится на окраине к…
Квартира 3 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
3 Количество комнат
100 м²
€ 243,750
квартира 3+1 100м2 В доме также есть очень ухоженный и красивый двор, который можно использо…
Квартира 2 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
3 Количество комнат
80 м²
€ 482,000
Продажа элитной квартиры 2+кк в очень прибыльном районе Карловых Вар, который находится в не…
Квартира 3 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
4 Количество комнат
78 м²
€ 274,950
Предлагаем к продаже уютную, просторную квартиру 3+кк с балконом общей площадью 81 м² на тре…
Квартира 3 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
4 Количество комнат
94 м²
€ 168,714
Предлагаем на продажу просторную квартиру 3+КК в частной собственности площадью 94 м2, распо…
Квартира 3 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
4 Количество комнат
76 м²
€ 251,550
Предлагаем на продажу квартиру 3+кк на улице Замецки Врх в центре курортной зоны Карловых Ва…
Квартира 3 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
3 Количество комнат
84 м²
€ 170,040
3+1, площадью 84,4 м2, с видом на курортные дома, отели и окружающую природу. Квартира распо…
Квартира 3 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
3 Количество комнат
75 м²
€ 110,156
Квартира 3+1 75м2 прямо в историческом центре Карловых Вар, с отличным доступом как к истори…
Квартира 3 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
4 Количество комнат
74 м²
€ 160,278
3+КК с прекрасным видом на 5 этаже в исторической вилле с лифтом в элитной части Карловых Ва…
Квартира 2 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
2 Количество комнат
60 м²
€ 116,532
Предлагаем на продажу квартиру 2+1 с балконом в К. Варах, улица Лидицка, Драховице. Квартира…
Квартира 2 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
2 Количество комнат
73 м²
€ 130,553
2+1 в центре Карловых Вар, на улице Набржежи Яна Палаха. Сам дом находится в непосредственно…
Квартира 2 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
3 Количество комнат
53 м²
€ 128,504
2+кк, с балконом, общей площадью 53 м2, которая находится на 4 этаже дома, в центре Карловых…
Квартира 2 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
2 Количество комнат
62 м²
€ 132,210
reconstructed 2+1 apartment unit with a loggia on the 8th floor on Vítězná Street, Drahovice…
Квартира 2 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
2 Количество комнат
57 м²
€ 111,150
Предлагаю на продажу красивую, просторную и тихую квартиру 2+1 с видом во внутренний двор, п…
Квартира 2 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
3 Количество комнат
37 м²
€ 111,905
Nice apartment after reconstruction in a nice and quiet location. This is a brief descriptio…
Квартира 2 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
2 Количество комнат
58 м²
€ 124,487
Квартира 2+1, 58,26 м2, на 1 этаже кирпичного дома, до реконструкции, отопление и подогрев в…
Квартира 2 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
3 Количество комнат
51 м²
€ 134,570
We offer for sale an apartment unit in personal ownership available 2+kk with a total area o…
Квартира 3 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
4 Количество комнат
104 м²
€ 247,416
3+кк в центре Карловых Вар, на улице Ятечни. Общая площадь квартиры 104,29 м2. Квартира расп…
Квартира 3 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
4 Количество комнат
72 м²
€ 261,286
3+кк общей площадью 72 м2 расположена на 4 этаже, откуда открывается прекрасный вид на город…
Квартира 3 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
4 Количество комнат
88 м²
€ 190,226
3+кк площадью 88 м2 в курортной зоне Карловых Вар Большое французское окно в гостиной с видо…
Квартира 2 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
2 Количество комнат
50 м²
€ 97,461
2+1 полезной площадью 50 м2, которая находится на 2-м этаже реконструированного кирпичного д…
Квартира 1 спальня
okres Karlovy Vary, Чехия
1 Количество комнат
40 м²
€ 87,750
Предлагаем на продажу квартиру 1+1 в личной собственности в центре Карловых Вар, на улице Бу…
Квартира 1 спальня
okres Karlovy Vary, Чехия
1 Количество комнат
43 м²
€ 85,449
1+1, 43м2, на 1 этаже кирпичного дома. Мы начали продажу квартир в уникальном, недавно рекон…
Квартира 3 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
4 Количество комнат
130 м²
€ 301,235
Квартира с 3+кк и общей площадью 90 м2 расположена на 4 этаже, что обеспечивает прекрасный в…
Квартира 2 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
3 Количество комнат
50 м²
€ 77,610
квартира была полностью отремонтирована, имеет удобное расположение и прекрасный вид на реку…
Квартира 2 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
3 Количество комнат
70 м²
€ 97,500
Квартира расположена в кирпичном доме, на 4 этаже. Тем не менее, дом имеет два входа, и в ос…
Квартира 2 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
2 Количество комнат
61 м²
€ 112,074
солнечная квартира в частной собственности 2+1, площадью 61,2 м2. Квартира расположена на цо…
Квартира 2 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
3 Количество комнат
48 м²
€ 104,402
2 + кк 48м2 в отличном месте в Карловых Варах низкое энергопотребление здания В отделке квар…
Квартира 2 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
3 Количество комнат
55 м²
€ 101,361
2+кк площадью 55м2, расположенную на первом этаже утепленного ревитализованного кирпичного д…
Квартира 2 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
2 Количество комнат
70 м²
€ 108,459
2+1 в частной собственности, на 2 этаже кирпичного дома без лифта, по улице На Выглде. Источ…
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
4
Параметры недвижимости в Карловы Вары, Чехия
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты