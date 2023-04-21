Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Чехия
  3. Северо-Запад
  4. Карловарский край
  5. okres Karlovy Vary
  6. Квартиры

Квартиры в Карловы Вары, Чехия

Квартира В архив
Очистить
98 объектов найдено
Квартира 3 спальни в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 3 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
4 Количество комнат 88 м²
€ 185,250
Предлагаем на продажу роскошную квартиру 3+кк площадью 88 м2, которая находится на окраине к…
Квартира 3 спальни в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 3 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
3 Количество комнат 100 м²
€ 243,750
квартира 3+1 100м2 В доме также есть очень ухоженный и красивый двор, который можно использо…
Квартира 2 спальни в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 2 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
3 Количество комнат 80 м²
€ 482,000
Продажа элитной квартиры 2+кк в очень прибыльном районе Карловых Вар, который находится в не…
Квартира 3 спальни в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 3 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
4 Количество комнат 78 м²
€ 274,950
Предлагаем к продаже уютную, просторную квартиру 3+кк с балконом общей площадью 81 м² на тре…
Квартира 3 спальни в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 3 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
4 Количество комнат 94 м²
€ 168,714
Предлагаем на продажу просторную квартиру 3+КК в частной собственности площадью 94 м2, распо…
Квартира 3 спальни в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 3 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
4 Количество комнат 76 м²
€ 251,550
Предлагаем на продажу квартиру 3+кк на улице Замецки Врх в центре курортной зоны Карловых Ва…
Квартира 3 спальни в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 3 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
3 Количество комнат 84 м²
€ 170,040
3+1, площадью 84,4 м2, с видом на курортные дома, отели и окружающую природу. Квартира распо…
Квартира 3 спальни в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 3 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
3 Количество комнат 75 м²
€ 110,156
Квартира 3+1 75м2 прямо в историческом центре Карловых Вар, с отличным доступом как к истори…
Квартира 3 спальни в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 3 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
4 Количество комнат 74 м²
€ 160,278
3+КК с прекрасным видом на 5 этаже в исторической вилле с лифтом в элитной части Карловых Ва…
Квартира 2 спальни в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 2 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
2 Количество комнат 60 м²
€ 116,532
Предлагаем на продажу квартиру 2+1 с балконом в К. Варах, улица Лидицка, Драховице. Квартира…
Квартира 2 спальни в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 2 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
2 Количество комнат 73 м²
€ 130,553
2+1 в центре Карловых Вар, на улице Набржежи Яна Палаха. Сам дом находится в непосредственно…
Квартира 2 спальни в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 2 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
3 Количество комнат 53 м²
€ 128,504
2+кк, с балконом, общей площадью 53 м2, которая находится на 4 этаже дома, в центре Карловых…
Квартира 2 спальни в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 2 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
2 Количество комнат 62 м²
€ 132,210
reconstructed 2+1 apartment unit with a loggia on the 8th floor on Vítězná Street, Drahovice…
Квартира 2 спальни в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 2 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
2 Количество комнат 57 м²
€ 111,150
Предлагаю на продажу красивую, просторную и тихую квартиру 2+1 с видом во внутренний двор, п…
Квартира 2 спальни в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 2 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
3 Количество комнат 37 м²
€ 111,905
Nice apartment after reconstruction in a nice and quiet location. This is a brief descriptio…
Квартира 2 спальни в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 2 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
2 Количество комнат 58 м²
€ 124,487
Квартира 2+1, 58,26 м2, на 1 этаже кирпичного дома, до реконструкции, отопление и подогрев в…
Квартира 2 спальни в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 2 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
3 Количество комнат 51 м²
€ 134,570
We offer for sale an apartment unit in personal ownership available 2+kk with a total area o…
Квартира 3 спальни в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 3 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
4 Количество комнат 104 м²
€ 247,416
3+кк в центре Карловых Вар, на улице Ятечни. Общая площадь квартиры 104,29 м2. Квартира расп…
Квартира 3 спальни в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 3 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
4 Количество комнат 72 м²
€ 261,286
3+кк общей площадью 72 м2 расположена на 4 этаже, откуда открывается прекрасный вид на город…
Квартира 3 спальни в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 3 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
4 Количество комнат 88 м²
€ 190,226
3+кк площадью 88 м2 в курортной зоне Карловых Вар Большое французское окно в гостиной с видо…
Квартира 2 спальни в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 2 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
2 Количество комнат 50 м²
€ 97,461
2+1 полезной площадью 50 м2, которая находится на 2-м этаже реконструированного кирпичного д…
Квартира 1 спальня в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 1 спальня
okres Karlovy Vary, Чехия
1 Количество комнат 40 м²
€ 87,750
Предлагаем на продажу квартиру 1+1 в личной собственности в центре Карловых Вар, на улице Бу…
Квартира 1 спальня в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 1 спальня
okres Karlovy Vary, Чехия
1 Количество комнат 43 м²
€ 85,449
1+1, 43м2, на 1 этаже кирпичного дома. Мы начали продажу квартир в уникальном, недавно рекон…
Квартира 3 спальни в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 3 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
4 Количество комнат 130 м²
€ 301,235
Квартира с 3+кк и общей площадью 90 м2 расположена на 4 этаже, что обеспечивает прекрасный в…
Квартира 2 спальни в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 2 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
3 Количество комнат 50 м²
€ 77,610
квартира была полностью отремонтирована, имеет удобное расположение и прекрасный вид на реку…
Квартира 2 спальни в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 2 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
3 Количество комнат 70 м²
€ 97,500
Квартира расположена в кирпичном доме, на 4 этаже. Тем не менее, дом имеет два входа, и в ос…
Квартира 2 спальни в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 2 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
2 Количество комнат 61 м²
€ 112,074
солнечная квартира в частной собственности 2+1, площадью 61,2 м2. Квартира расположена на цо…
Квартира 2 спальни в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 2 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
3 Количество комнат 48 м²
€ 104,402
2 + кк 48м2 в отличном месте в Карловых Варах низкое энергопотребление здания В отделке квар…
Квартира 2 спальни в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 2 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
3 Количество комнат 55 м²
€ 101,361
2+кк площадью 55м2, расположенную на первом этаже утепленного ревитализованного кирпичного д…
Квартира 2 спальни в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 2 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
2 Количество комнат 70 м²
€ 108,459
2+1 в частной собственности, на 2 этаже кирпичного дома без лифта, по улице На Выглде. Источ…

Параметры недвижимости в Карловы Вары, Чехия

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти