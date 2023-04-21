Купить квартиру в Брно, Чехия

Брно — не только туристический центр, но и город молодежи: в его ВУЗах учатся десятки тысяч студентов со всей страны. Поскольку количество желающих снять жилье очень велико, покупка даже небольшой студии здесь позволяет получить гарантированный доход в районе 6-7% годовых. Кроме того, квартиры и апартаменты в Брно обладают высокой ликвидностью: продажа их в случае необходимости проходит так же легко и быстро, как и приобретение.

Где в Брно лучше всего выбирать квартиру?

Все районы Брно отличаются хорошо развитой инфраструктурой, но особенной популярностью у иностранцев пользуются Нови-Лисковец, Лишень и Ржечковице. Если вы хотите купить квартиру в Брно неподалеку от исторического центра, REALTING советует обратить внимание на такие районы, как Кралово-Поле, Забрдовице, Писарки. Самыми зелеными районами города считаются Быстриц и Брненское водохранилище: они особенно подходят для семей с детьми и пожилых лиц.

Сколько в среднем стоят квартиры в Брно?

Жилье в этом городе несколько дешевле, чем в Праге, но дороже, чем в среднем квартиры в Чехии: 1 кв. м стоит 3,5 тыс. евро. Если приобретать квартиру в новостройке с помощью REALTING, то она обойдется самое меньшее в 70 тыс. евро, тогда как в многоэтажном доме, построенном в 1960-80-х, можно купить 2-комнатную квартиру и за 52 тыс. Цена дорогих апартаментов не превышает 200-250 тыс. евро.

Можно ли получить ВНЖ в Чехии при покупке недвижимости? Есть ли особенности покупки для иностранцев?

Вопреки популярному мнению, Чехия не дает ВНЖ иностранцам, купившим недвижимость в стране. Если вы являетесь владельцем дома в Чехии или другого жилья, все, на что можно рассчитывать — это упрощенное получение долгосрочной визы. Для получения ВНЖ нужно учиться или работать в стране (в том числе организовать свой бизнес), одного приобретения жилья недостаточно. При этом процесс покупки недвижимости иностранцами ничем не отличается от приобретения жилья местными гражданами: нет никаких ограничений или особенностей.