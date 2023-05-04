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Жильё в Breznice, Чехия

2 объекта найдено
Квартира в Breznice, Чехия
Квартира
Breznice, Чехия
82 м²
€ 116,493
дом 3+1 в первоначальном состоянии Дом соединен с навесом и небольшим двориком Уникальное ме…
Квартира в Breznice, Чехия
Квартира
Breznice, Чехия
65 м²
€ 107,254
Предлагаем на продажу дом после частичной реконструкции на земельном участке площадью 421 м2…
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