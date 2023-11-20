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Квартиры в Брандис-над-Лабем-Стара-Болеслав, Чехия

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Polerady, Чехия
Квартира 3 спальни
Polerady, Чехия
Комнаты 4
Площадь 71 м²
квартира 3+кк 71м2 с выходом в сад В квартире на первом этаже есть коридор, туалет с прачечн…
€355,095
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