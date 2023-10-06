Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Чехия
  4. Квартиры

Квартиры с видом на горы в Чехии

Кладно
34
okres Praha-vychod
26
Северо-Восток
23
okres Praha-zapad
19
okres Benesov
18
Cheb District
17
Теплице
16
Теплице
16
Показать больше
Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 1 спальня с мебелью, в центре города, с видом на горы в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 1 спальня с мебелью, в центре города, с видом на горы
okres Karlovy Vary, Чехия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 3/5
Предлагаю двухуровневую квартиру 2+1 в кирпичном доме в центре Карловых Вар, на улице Колма.…
€160,000

Типы недвижимости в Чехии

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Чехии

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти