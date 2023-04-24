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Виллы в Ypsonas, Кипр

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1 объект найдено
Вилла 3 спальни в Ypsonas, Кипр
Вилла 3 спальни
Ypsonas, Кипр
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 470 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
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