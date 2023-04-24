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Жильё с видом на море в Ypsonas, Кипр

1 объект найдено
Коттедж 4 комнаты в Ypsonas, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Ypsonas, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 492,200
Продается 0-этажный коттедж площадью 165 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. …
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