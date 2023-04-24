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Коттеджи с бассейном в Ypsonas, Кипр

Коттедж В архив
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2 объекта найдено
Коттедж 3 спальни в Ypsonas, Кипр
Коттедж 3 спальни
Ypsonas, Кипр
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 509,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 198 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый эт…
Коттедж 5 спален в Ypsonas, Кипр
Коттедж 5 спален
Ypsonas, Кипр
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 761,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 286 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый эт…
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