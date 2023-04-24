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Жильё в Ypsonas, Кипр

6 объектов найдено
Коттедж 4 комнаты в Ypsonas, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Ypsonas, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 492,200
Продается 0-этажный коттедж площадью 165 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. …
Вилла 3 спальни в Ypsonas, Кипр
Вилла 3 спальни
Ypsonas, Кипр
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 470 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
Коттедж 4 комнаты в Ypsonas, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Ypsonas, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 443,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 198 кв.м В Лимассоле. Недвижимость продается с мебелью
Коттедж 3 спальни в Ypsonas, Кипр
Коттедж 3 спальни
Ypsonas, Кипр
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 509,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 198 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый эт…
Коттедж 5 спален в Ypsonas, Кипр
Коттедж 5 спален
Ypsonas, Кипр
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 761,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 286 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый эт…
Коттедж 3 спальни в Ypsonas, Кипр
Коттедж 3 спальни
Ypsonas, Кипр
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 230 кв.м В Лимассоле. Коттедж состоит из 3 спальных ком…
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