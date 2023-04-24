Вилла 3 спальни Ypsonas, Кипр 5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1

€ 2,000,000

Продается 2-этажная вилла площадью 470 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…