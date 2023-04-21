Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Пафос
  4. Героскипу
  5. Виллы

Виллы с бассейном в Героскипу, Кипр

Вилла В архив
Очистить
39 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Героскипу, Кипр
Вилла 4 спальни
Героскипу, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,048,000
Продается 1-этажная вилла площадью 287 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальни в Героскипу, Кипр
Вилла 4 спальни
Героскипу, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,048,000
Продается 1-этажная вилла площадью 287 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальни в Героскипу, Кипр
Вилла 4 спальни
Героскипу, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,048,000
Продается 1-этажная вилла площадью 287 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальни в Героскипу, Кипр
Вилла 4 спальни
Героскипу, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,048,000
Продается 1-этажная вилла площадью 287 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальни в Героскипу, Кипр
Вилла 4 спальни
Героскипу, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 895,000
Продается 1-этажная вилла площадью 233 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальни в Героскипу, Кипр
Вилла 4 спальни
Героскипу, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 895,000
Продается 1-этажная вилла площадью 237 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальни в Героскипу, Кипр
Вилла 4 спальни
Героскипу, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 895,000
Продается 1-этажная вилла площадью 237 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальни в Героскипу, Кипр
Вилла 4 спальни
Героскипу, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 895,000
Продается 1-этажная вилла площадью 239 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальни в Героскипу, Кипр
Вилла 4 спальни
Героскипу, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 895,000
Продается 1-этажная вилла площадью 237 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальни в Героскипу, Кипр
Вилла 4 спальни
Героскипу, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 895,000
Продается 1-этажная вилла площадью 237 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальни в Героскипу, Кипр
Вилла 4 спальни
Героскипу, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 895,000
Продается 1-этажная вилла площадью 239 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальни в Героскипу, Кипр
Вилла 4 спальни
Героскипу, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 895,000
Продается 1-этажная вилла площадью 239 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальни в Героскипу, Кипр
Вилла 4 спальни
Героскипу, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,048,000
Продается 1-этажная вилла площадью 288 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальни в Героскипу, Кипр
Вилла 3 спальни
Героскипу, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 840,000
Продается 1-этажная вилла площадью 210 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальни в Героскипу, Кипр
Вилла 4 спальни
Героскипу, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,048,000
Продается 1-этажная вилла площадью 287 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальни в Героскипу, Кипр
Вилла 4 спальни
Героскипу, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,065,000
Продается 1-этажная вилла площадью 313 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальни в Героскипу, Кипр
Вилла 4 спальни
Героскипу, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,215,000
Продается 1-этажная вилла площадью 329 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальни в Героскипу, Кипр
Вилла 4 спальни
Героскипу, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,215,000
Продается 1-этажная вилла площадью 238 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальни в Героскипу, Кипр
Вилла 3 спальни
Героскипу, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 825,000
Продается 1-этажная вилла площадью 209 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальни в Героскипу, Кипр
Вилла 3 спальни
Героскипу, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 825,000
Продается 1-этажная вилла площадью 209 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальни в Героскипу, Кипр
Вилла 3 спальни
Героскипу, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 825,000
Продается 1-этажная вилла площадью 209 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальни в Героскипу, Кипр
Вилла 3 спальни
Героскипу, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 825,000
Продается 1-этажная вилла площадью 209 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальни в Героскипу, Кипр
Вилла 3 спальни
Героскипу, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 825,000
Продается 1-этажная вилла площадью 209 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальни в Героскипу, Кипр
Вилла 4 спальни
Героскипу, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 955,000
Продается 1-этажная вилла площадью 236 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальни в Героскипу, Кипр
Вилла 4 спальни
Героскипу, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 955,000
Продается 1-этажная вилла площадью 237 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальни в Героскипу, Кипр
Вилла 4 спальни
Героскипу, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,215,000
Продается 1-этажная вилла площадью 329 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальни в Героскипу, Кипр
Вилла 4 спальни
Героскипу, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,215,000
Продается 1-этажная вилла площадью 329 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальни в Героскипу, Кипр
Вилла 4 спальни
Героскипу, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,215,000
Продается 1-этажная вилла площадью 329 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальни в Героскипу, Кипр
Вилла 4 спальни
Героскипу, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,215,000
Продается 1-этажная вилла площадью 329 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальни в Героскипу, Кипр
Вилла 4 спальни
Героскипу, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 895,000
Продается 1-этажная вилла площадью 239 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Realting.com
Перейти