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Виллы с видом на горы в Героскипу, Кипр

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1 объект найдено
Вилла 3 спальни в Героскипу, Кипр
Вилла 3 спальни
Героскипу, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 340,000
Продается 2-этажная вилла площадью 210 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
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