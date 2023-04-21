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Жильё с видом на горы в Героскипу, Кипр

2 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Героскипу, Кипр
Вилла 3 спальни
Героскипу, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 340,000
Продается 2-этажная вилла площадью 210 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Квартира 2 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,330,000
Продается квартира площадью 153 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на первом этаже и состои…
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