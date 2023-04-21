Вилла 3 спальни Героскипу, Кипр 4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1

€ 340,000

Продается 2-этажная вилла площадью 210 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…