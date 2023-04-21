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Коттеджи в Героскипу, Кипр

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4 объекта найдено
Коттедж 3 спальни в Героскипу, Кипр
Коттедж 3 спальни
Героскипу, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 315,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 137 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальни в Героскипу, Кипр
Коттедж 3 спальни
Героскипу, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 315,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 137 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальни в Героскипу, Кипр
Коттедж 3 спальни
Героскипу, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 315,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 137 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальни в Героскипу, Кипр
Коттедж 3 спальни
Героскипу, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 360,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 163 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
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