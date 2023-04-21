Коттедж 3 спальни Героскипу, Кипр 4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2

€ 360,000

Продается 2-этажный коттедж площадью 163 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с ку…