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Квартиры с видом на море в Героскипу, Кипр

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,330,000
Продается квартира площадью 153 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на первом этаже и состои…
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