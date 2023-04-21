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Жильё в Героскипу, Кипр

88 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 3 спальни
Героскипу, Кипр
3 Количество комнат 2 ванных комнат 153 м²
€ 675,000
A flagship development in one of the city’s most in demand neighborhoods – the Universal are…
Квартира 2 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
2 Количество комнат 2 ванных комнат 93 м²
€ 550,000
An exceptional complex of high-end apartments is located in the popular Universal area in Pa…
Вилла 3 спальни в Героскипу, Кипр
Вилла 3 спальни
Героскипу, Кипр
3 Количество комнат 3 ванных комнат 201 м²
€ 430,000
Located in the popular residential suburb of Pafos, Geroskipou, this stunning project is ste…
Вилла 3 спальни в Героскипу, Кипр
Вилла 3 спальни
Героскипу, Кипр
3 Количество комнат 2 ванных комнат 228 м²
€ 440,000
Located in the popular residential suburb of Pafos, Geroskipou, this stunning project is ste…
Вилла 3 спальни в Героскипу, Кипр
Вилла 3 спальни
Героскипу, Кипр
3 Количество комнат 2 ванных комнат 231 м²
€ 455,000
Located in the popular residential suburb of Pafos, Geroskipou, this stunning project is ste…
Вилла 2 спальни в Героскипу, Кипр
Вилла 2 спальни
Героскипу, Кипр
2 Количество комнат 1 ванных комнат 96 м²
€ 356,500
Surrounded by orchards and ensconced within landscaped gardens, the project comprises of two…
Вилла 3 спальни в Героскипу, Кипр
Вилла 3 спальни
Героскипу, Кипр
3 Количество комнат 3 ванных комнат 136 м²
€ 315,000
The modern comfortable semi-detached houses are conveniently located in the municipality of …
Квартира 2 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
2 Количество комнат 2 ванных комнат 93 м²
€ 320,000
An exceptional complex of high-end apartments is located in the popular Universal area in Pa…
Квартира 3 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 3 спальни
Героскипу, Кипр
3 Количество комнат 2 ванных комнат 138 м²
€ 260,000
This contemporary residential building is set in the area of Geroskipou, a picturesque subur…
Квартира 3 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 3 спальни
Героскипу, Кипр
3 Количество комнат 2 ванных комнат 138 м²
€ 248,000
This contemporary residential building is set in the area of Geroskipou, a picturesque subur…
Квартира 2 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
2 Количество комнат 2 ванных комнат 89 м²
€ 250,000
Introducing a new modern project in the city centre of Pafos, in close proximity to a wide r…
Квартира 1 спальня в Героскипу, Кипр
Квартира 1 спальня
Героскипу, Кипр
1 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м²
€ 177,000
This luxury development in one of the most picturesque and quiet suburbs of Pafos offers its…
Вилла 4 спальни в Героскипу, Кипр
Вилла 4 спальни
Героскипу, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,048,000
Продается 1-этажная вилла площадью 287 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальни в Героскипу, Кипр
Вилла 3 спальни
Героскипу, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 840,000
Продается 1-этажная вилла площадью 210 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальни в Героскипу, Кипр
Вилла 4 спальни
Героскипу, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,048,000
Продается 1-этажная вилла площадью 288 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальни в Героскипу, Кипр
Вилла 4 спальни
Героскипу, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 895,000
Продается 1-этажная вилла площадью 239 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальни в Героскипу, Кипр
Вилла 4 спальни
Героскипу, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 895,000
Продается 1-этажная вилла площадью 239 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальни в Героскипу, Кипр
Вилла 4 спальни
Героскипу, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 895,000
Продается 1-этажная вилла площадью 237 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальни в Героскипу, Кипр
Вилла 4 спальни
Героскипу, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 895,000
Продается 1-этажная вилла площадью 237 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальни в Героскипу, Кипр
Вилла 4 спальни
Героскипу, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 895,000
Продается 1-этажная вилла площадью 239 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальни в Героскипу, Кипр
Вилла 4 спальни
Героскипу, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 895,000
Продается 1-этажная вилла площадью 237 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальни в Героскипу, Кипр
Вилла 4 спальни
Героскипу, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 895,000
Продается 1-этажная вилла площадью 237 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальни в Героскипу, Кипр
Вилла 4 спальни
Героскипу, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 895,000
Продается 1-этажная вилла площадью 233 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальни в Героскипу, Кипр
Вилла 4 спальни
Героскипу, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,048,000
Продается 1-этажная вилла площадью 287 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальни в Героскипу, Кипр
Вилла 4 спальни
Героскипу, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,048,000
Продается 1-этажная вилла площадью 287 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальни в Героскипу, Кипр
Вилла 4 спальни
Героскипу, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,048,000
Продается 1-этажная вилла площадью 287 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальни в Героскипу, Кипр
Вилла 4 спальни
Героскипу, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,048,000
Продается 1-этажная вилла площадью 287 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальни в Героскипу, Кипр
Вилла 4 спальни
Героскипу, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,065,000
Продается 1-этажная вилла площадью 313 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальни в Героскипу, Кипр
Вилла 4 спальни
Героскипу, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 955,000
Продается 1-этажная вилла площадью 236 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальни в Героскипу, Кипр
Вилла 3 спальни
Героскипу, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 825,000
Продается 1-этажная вилла площадью 209 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
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