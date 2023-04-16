Купить вилла с бассейном в Гермасойя, Кипр

Вилла 6 спален Гермасойя, Кипр 8 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 3

€ 6,700,000

Продается 3-этажная вилла площадью 1217 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спаль…