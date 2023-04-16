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Купить вилла с видом на море в Гермасойя, Кипр

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4 объекта найдено
Вилла 6 спаленв Гермасойя, Кипр
Вилла 6 спален
Гермасойя, Кипр
8 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 3
€ 6,700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 1217 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спаль…
Вилла 5 спаленв Гермасойя, Кипр
Вилла 5 спален
Гермасойя, Кипр
7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 593 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
Вилла 1 комнатав Гермасойя, Кипр
Вилла 1 комната
Гермасойя, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,700,000
Продается Вилла расположенная в районе Гермасойя, в 300 метрах до моря и туристической зоны …
Вилла 3 спальнив Гермасойя, Кипр
Вилла 3 спальни
Гермасойя, Кипр
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Роскошная вилла с 3 спальнями, расположенная в одном из самых престижных окраин Лимассола, в…
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